Импорт хотят приостановить как минимум до июля, заявил замглава Роберта Телуса.

Импорт зерна с территории Украины в Польшу хотят "заморозить" как минимум до июля 2023 года из-за трудной ситуации, в которой оказались фермеры Польши.

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский в интервью TVP Info.

"Эффективность в первые часы работы нового министра Роберта Телуса, при поддержке премьер-министра и президента, а также в результате переговоров с президентом Зеленским, показала, что мы способны договориться с Украиной и приостановить импорт по крайней мере до июля", - сказал он.

По его словам, ЕС никак не поддержал польских фермеров в решении сельскохозяйственного кризиса, с которым столкнулась страна из-за переполнения собственных зерновых хранилищ. Он отметил, что своим "молчанием" в этом вопросе такие страны, как Германия и Франция заложили мину под польско-украинские отношения.

Чиновник указал, что прежде всего, несмотря на солидарность с Украиной, правительство Польши заинтересованно в поддержке своих фермеров. В этом контексте Ковальский поддержал идею о введении пошли на всю сельхозпродукцию из Украины.

"Мы помогаем Украине, но мы должны быть транзитной страной. Все продукты должны идти через Польшу, они не могут навредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис продовольственной безопасности", - сказал он.

Польские фермеры требуют урегулировать вопрос продажи зерна

Напомним, что в Польши местные фермеры требуют от правительства урегулировать вопрос продажи украинского зерна.

Там говорят, что из-за масштабных поставок из Украины их собственную продукцию никто не покупает, указывая на неравенство конкурентной цены, которая сложилась на рынке. Они пригрозили на три дня заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", если власти Польши ничего не предпримут.

Напомним, что 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку из-за кризиса с украинским зерном. На его место 7 апреля назначили Роберта Телуса.

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