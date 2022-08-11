Цель 2-5 миллионов тонн экспорта в месяц является "достижимой".

Организация Объединенных Наций ожидает "значительного роста" количества судов, которые хотят экспортировать украинское зерно и цель 2-5 миллионов тонн в месяц является "достижимой".

Как сообщает Reuters, об этом сказал временный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Кенни, который наблюдает за соглашением.

"Мы ожидаем значительного роста числа заявок на перевозки", — сказал чиновник, добавив, что цель 2-5 млн тонн месячного экспорта "является достижимой".

Ожидается, что количество кораблей, направляющихся в украинские порты, возрастет, когда будут согласованы продажи зерна, сказал Кенни журналистам.

В ООН подчеркнули, что экспортное соглашение является коммерческой, а не гуманитарной операцией, которая будет руководствоваться рынком. Все корабли должны пройти проверку, чтобы развеять опасения России относительно того, что они могут переправлять оружие в Украину.

"В начале следующей недели мы проведем комплексный обзор процедур, чтобы увидеть, что нужно настроить и улучшить", — сказал Кенни.

По его словам, текущим приоритетом является освобождение причалов в трех портах, на которые распространяется соглашение, – Одессе, Черноморске и Южном – чтобы новые суда могли заходить и загружать груз. Пока не было отправок пшеницы, суда отправляются с кукурузой, соевыми бобами и подсолнечным маслом и шротом.

Кенни сказал, что владельцы судов обнаружили "чрезвычайный интерес" и что в Турции стоят на якоре несколько пустых судов, которые ждут на организацию продаж, чтобы они могли отправиться в Украину за грузом.

Как сообщал УНИАН, договоренность по безопасным поставкам украинского зерна была достигнута 22 июля в Стамбуле. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

27 июля состоялось открытие Совместного координационного центра. Представители Турции, РФ, Украины и ООН, представленные в центре, будут осуществлять контроль реализации договоренностей.

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