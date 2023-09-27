Там заявляют, что "риски выше" и нужно соглашение, поддержанное Россией.

В ООН назвали решение Украины создать морской коридор для экспорта "позитивным шагом" для глобальной продовольственной безопасности, однако утверждают, что продолжают усилия для достижения нового соглашения с Россией о расширении Черноморской зерновой инициативы.

"Мы рассматриваем альтернативы, которые изучаются для экспорта, в очень позитивном свете, потому что важно доставить зерно на мировые рынки", - сказала генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, которая ответственна за реализацию соглашения ООН с Россией, в интервью агентству Reuters.

По ее словам, новый коридор из Украины является одним из "очень важных усилий", но "риски выше".

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"Единственное, что снимет риск и стабилизирует... ситуацию - это соглашение, которое будет поддержано всеми партнерами [прежде всего, Россией]", – утверждает Гринспан.

Она добавила, что не может назвать никаких временных рамок для заключения нового соглашения или пересмотра старого.

"Мы убеждены, что мы предложили реальные решения по вопросам, которые подняла Россия. Мы хотим иметь возможность все же объяснить, почему мы считаем, что это реальные решения", – подытожила генсек Конференции ООН по торговле и развитию.

Экспорт зерна из Украины

Как сообщал УНИАН, в августе ВМС ВСУ анонсировали открытие временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно - контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который находился в Украине с 23 февраля 2022 года.

В сентябре в акваторию портов Большой Одессы зашли два первых гражданских судна под загрузку.

Первым прорвал зерновую блокаду России в Черном море израильский корабль Ams1. На прошлой неделе наперекор морской блокаде со стороны РФ из Украины в Турцию прибыло первое судно с украинским зерном, которое шло по "гуманитарному коридору".

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