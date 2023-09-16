Два балкера подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы.

Сегодня вечером в акваторию одного из портов Большой Одессы зашло гражданское судно под завязку впервые после демонстративного выхода РФ из зернового соглашения.

"Есть "зерновой коридор" без России", - рассказал известный эксперт, руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его данным, 16 сентября в 17:56 в акваторию порта "Черноморск" вошел турецкий балкер Aroyat. Клименко подчеркивает, что прибытие гражданского судна - огромное по значению и по последствиям событие.

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Специалист приветствует ВСУ, ВМС ВС Украины, командование Сил обороны юга и специалистов Мининфраструктуры, причастных к этому.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам.

"Балкеры Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины", - сообщил Кубраков.

На решение судовладельцев двух балкеров повлиял, в том числе положительный опыт команд пяти судов, которые были заблокированы в портах Украины с февраля 2022 года, но успешно воспользовались временным зерновым коридором.

Как уточнил Кубраков, ранее установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор использовался для эвакуации судов, которые находились в одесском порте, портах "Черноморск" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения Российской Федерации.

"Так, с 15 августа временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY и PUMA", - говорит министр.

"Зерновой коридор" без России - главные новости

В июле РФ отказалась продлевать "зерновое соглашение", после чего президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что экспорт продовольствия будут продолжать без ее участия. Россия заявила, что будет топить каждое судно, которое будет направляться в украинские порты, потому что сочтет своей целью такие суда, как те, которые "могут перевозить оружие". Оккупанты сразу начали удары по Одесской области - портам, ангарам с продовольствием, средместью областного центра и тому подобное.

Чуть позже ВМС ВСУ отметили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в частности те, которые находятся в портах Большой Одессы. 16 августа из Одесского порта вышло первое судно - контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который находился в Украине с 23 февраля 2022 года. После него вышло еще четыре судна, которые вынужденно находились в украинских портах более полутора лет.

Надо отметить, что несколько дней назад по окончании саммита G20 в Индии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встал на защиту России относительно ее требований снятия санкций, которые бы сделали возможным экспорт российского зерна. В частности он перечислил претензии, которые имеет Кремль к Западу в вопросе восстановления зерновой сделки. Также он подчеркнул, что Россия готова бесплатно предоставить миллион тонн зерна для отправки на Африканский континент.

Эрдоган заявил, что из-за "дополнительной изоляции России" любое новое соглашение по возобновлению экспорта зерна Черным морем, не будет долговременным.

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