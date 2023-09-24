Это второе судно, которое пересекло блокаду РФ в Черном море.

Блокаду РФ в Черном море прорвал второй по счету балкер с украинским зерном: сегодня корабль Aroyat пришвартовался в одном из портов Турции.

Конечный пункт остановки - Египет. Туда корабль следует под флагом Палау, перевозя на борту 17 600 тонн украинской пшеницы, пишет France24.

Отмечается, что по данным базы данных Marine Traffic и Vessel Finder, по состоянию на 24 сентября корабль дислоцировался у южного выхода из пролива Босфор.

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Такая информация была зафиксирована в 03:00 по Гринвичу (05:00 утра по украинскому времени).

Корабль Aroyat вышел из порта Черноморск 22 сентября

Напомним, Министерство восстановления Украины сообщило о выходе балкера Aroyat в Черное море 22 сентября: корабль отшвартовался из порта Черноморск (Одесская область) и следовал по маршруту в Египет с запланированной остановкой в порту Турции.

Тогда уточнялось, что корабль везет почти 18 тонн украинского зерна "с целью экспорта агропродукции для стран Азии".

Ранее первым прорвал зерновую блокаду России в Черном море израильский корабль Ams1.

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