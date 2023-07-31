Его безопасность обеспечивает американский самолет, который дозаправляют в воздухе.

Израильский гражданский корабль первым прорвал зерновую блокаду России в Черном море.

Как сообщает обозреватель "Urich"в обзоре для "Милитарного", против ночи на 30 июля 3 гражданских корабля Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, прошли турецкие проливы. Происхождение этих судов: Израиль, Греция и Турция/Грузия. Пункт назначения через AIS был определен как Украина.

Сегодня, 31 июля, Ams1, наплевав на российские угрозы, вошел в украинскую ветвь Дуная.

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"Это первый корабль, который прорвал российскую блокаду Черного моря после бомбардировки Рени 25 июля. Начиная свое путешествие из Ашдода, Израиль, он открыто рекламировал пункт назначения - Украина, и пересек Черное море прямым курсом", - пишет обозреватель.

Американский противокорабельный самолет P8 обеспечивает безопасность судна. Его дозаправляют прямо в небе Румынии. Дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.

За Ams1 следуют еще четыре судна, которые либо встали, либо встанут на якорную стоянку в ближайшее время на Дунае.

РФ заблокировала эксперт зерна морем

Напомним, что 17 июля Россия официально заявила о выходе из зернового соглашения, которая предусматривала экспорт украинского зерна Черным морем. Военные страны-оккупанта начали ракетно-дроновые удары против портовой инфраструктуры Украины и зерновых хранилищ.

Кроме того, РФ объявила, что собирается топить гражданские суда, которые направляются в украинские порты через Черное море, со ссылкой на то, что эти суда перевозят оружие и боеприпасы.

Затем стало известно, что Румыния планирует быстро расширить один из ключевых маршрутов зерна из Украины в порт Констанца, поскольку присутствие России, сорвавшей "зерновую сделку", в Черном море усиливает риски для мировой торговли продуктами питания.

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