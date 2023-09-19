Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницей для Египта.

Из одного из портов Большой Одессы вышло судно с зерном, которое после выхода РФ из зернового соглашения зашло под завязку. Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Судно RESILIENT AFRICA с 3 тысячами тонн пшеницы вышло из порта "Черноморск" и движется в направлении Босфора. Это первое из двух судов, которые зашли в порт Черноморск на минувшей неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов. Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницей для Египта", - подчеркнул Кубраков.

Блокада портов Россией - детали

Напомним, когда в июле РФ отказалась продлевать "зерновое соглашение", президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что экспорт продовольствия будут продолжать без ее участия. Россия заявила, что будет топить каждое судно, которое будет следовать в украинские порты, как "перевозчик оружия", и начала удары по Одесщине - портам, ангарам с продовольствием, самой Одессе и тому подобное.

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ВМС ВСУ отметили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в частности, которые заблокированы в трех портах Большой Одессы из-за войны с начала 2022 года. Уже 16 августа из Одесского порта получилось первое такое судно - контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), впоследствии вышло еще четыре судна, которые вынужденно находились в украинских портах более полутора лет.

На минувшей неделе по временному коридору в акваторию портов Большой Одессы зашли два первых гражданских судна под завязку. Специалисты подчеркнули, что, таким образом, доказано: зерновой коридор без России может работать.

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