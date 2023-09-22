РФ будет вынуждена пересмотреть свою позицию по выходу из зернового соглашения.

Наперекор морской блокаде со стороны РФ из Украины в Турцию прибыло первое судно с украинским зерном, которое шло по "гуманитарному коридору". Высокопоставленный чиновник Госдепа США Джеймс О'Брайен прогнозирует, что в ближайшие недели влияние России на экспорт украинского зерна по Черному морю, скорее всего, уменьшится.

Как пишет Reuters, глава Управления координации санкций Государственного департамента уверен, что "в течение следующих нескольких недель изменятся факторы, которые заставили Россию верить, что она выиграет от выхода" из зернового соглашения.

"Несколько факторов повлияют на их расчеты. Во-первых, их влияние уменьшится. Сейчас несколько кораблей уже вышли из Украины, некоторые остались в территориальных водах", — сказал О'Брайен.

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Кроме этого, ценообразование и рост расходов могут заставить РФ пересмотреть свою позицию по выходу из сделки, говорит чиновник.

Экспорт украинского зерна - это надо знать

Россия вышла из зернового соглашения по экспорту украинского продовольствия по Черному морю, заключенного при посредничестве ООН и Турции в 2022 году. После РФ совершила неоднократные удары по украинским портам и зерновым складам. В частности, атакам подвергаются украинские порты через реку Дунай, которые после прекращения зернового соглашения стали жизненно важным экспортным коридором для украинского зерна.

В августе ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута для гражданских судов в направлении портов Большой Одессы. В сентябре по временному коридору в акваторию зашли два первых гражданских судна под погрузку зерном. 21 сентября в Турцию прибыло первое судно с украинским зерном, которое шло по "гуманитарному коридору".

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