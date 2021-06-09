Госпродпотребслужба работает над открытием трех новых рынков для украинских экспортеров свинины.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей работает над открытием трех новых рынков для украинских экспортеров свинины.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала глава службы Владислава Магалецкая.

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"Специалисты Госпродпотребслужбы ежедневно делают максимум для расширения рынков сбыта для украинских экспортеров свинины.

Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы отечественная продукция отрасли получила доступ к рынкам", – написала она.

По словам Магалецкой Украина может получить доступ к рынкам:

Вьетнама;

Гонконга;

Сингапура

В целом, специалисты ведомства работают над открытием 100 новых рынков для экспорта различных видов сельскохозяйственной продукции из Украины.

Открытие новых рынков

Ранее Кувейт открыл свой рынок для импорта из Украины мелкого рогатого скота, а также молока и молочных продуктов.

Всего с декабря 2020 года Украина открыла 10 новых экспортных рынков.

6 мая 2021 года Украина запретила ввоз свиней и продуктов из них из Евросоюза из-за распространения по его территории африканской чумы свиней (АЧС).

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Автор: Анна Нагорная