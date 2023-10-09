Большой урожай стал возможным благодаря рекордной площади посева этой культуры и высокой урожайности.

Украинские аграрии в этом году собирают рекордный урожай гречки, что будет способствовать снижению конечной стоимости крупы.

Как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, такой урожай стал возможным благодаря рекордной площади посева этой культуры, по сравнению с предыдущими годами и высокой урожайности.

По его словам, весной сельхозтоваропроизводители увеличили площадь посева гречихи, по сравнению с прошлым годом на 20 тыс. га – до 141,5 тыс. га. Это самая большая площадь за все годы независимости Украины, которую засевали этой культурой.

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Высоцкий сообщил, что по состоянию на первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тыс. тонн гречки и это еще не конец сбора. В прошлом году всего было собрано около 148 тыс. тонн.

"В этом году благодаря благоприятным погодным условиям и Вооруженным Силам Украины обкос гречихи проходит быстрее, чем в прошлом году. Уже собран урожай с 86% площадей по сравнению с 49% на аналогичную дату прошлого года. Относительно урожайности, имеем тоже лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, прошлогодний с примерно такой же доли площадей составлял 1,22 т/га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собирать рекордный урожай гречихи", – подчеркнул замминистра.

Он добавил, что это будет способствовать снижению конечных цен на крупу, но отвергать фактор дорогостоящей доработки, логистики, упаковки тоже не стоит.

В профильном министерстве напомнили, что в довоенном 2021 году было посеяно 91,90 тыс. га гречихи. Тогда было собрано более 105 тыс. тонн, этот показатель считался рекордным.

Стоимость гречки на украинском рынке

По состоянию на 20 сентября 2023 г. стоимость гречки снизилась до довоенного уровеня. По словам экспертов, в августе средняя стоимость гречки уменьшилась до 45,61 грн/кг. Это был самый низкий показатель с ноября 2021 года (46,33 грн/кг) и в 2,1 раза меньше максимальной цены в августе 2022 года (96,01 грн/кг).

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