Эксперт считает, что тенденция удешевления гречки может продолжиться.

В августе средняя стоимость гречневой крупы уменьшилась до 45,61 грн/кг. Это самый низкий показатель с ноября 2021 года (46,33 грн/кг) и в 2,1 раза меньше максимальной цены в августе 2022 года (96,01 грн/кг). Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

"Рост цен на гречку продолжался до сентября 2022 года, а затем, с поступлением продукции нового урожая, началось постепенное снижение, которое продолжается по сей день и имеет все перспективы для продолжения", – отметил он.

По его словам, в августе этого года наиболее существенно снизились потребительские цены на продукты овощной группы, в частности: на морковь (-63%), свеклу (-54,9%), белокочанную капусту (-52,7%) и репчатый лук (-50%).

Видео дня

Также на 16,3% уменьшились цены на яблоки, которые в июле еще росли.

В меньшей степени удешевели пшеничная мука (-2,5%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-0,5%), сливочное масло (-0,6%), подсолнечное масло (-0,5%), мягкие сыры жирные (-0,3%), крупы ячневые (-0,1%).

В то же время больше всего в августе подорожали сало (+2,8%), сахар (+2,1%), говядина (+2%), свинина (+1,8%), манные крупы (+1,6%), куриное филе (+1,5%). Несколько меньше выросли цены на колбасы вареные первого сорта (+1,2%) и куриные тушки (+1,1%).

"Привлекает к себе внимание зафиксированное впервые с марта этого года подорожание яиц – на 0,1%", – подчеркнул эксперт.

По его словам, динамика потребительских цен соответствует прогнозным оценкам и дает основания для избежания резкого роста в нынешнем году.

"Определенный потенциал роста традиционно имеют продукты переработки и животноводства, более зависимые от энергетических и сырьевых факторов, тогда как цены на овощи и фрукты, скорее всего, продолжат снижение в сентябре и, возможно, в октябре", – считает Лупенко.

Прогноз по ценам на продукты питания в Украине

Эксперты прогнозировали, что в сентябре за счет поступления на рынок овощей и фруктов нового урожая потребительские цены будут снижаться. В то же время осенью из-за увеличения внутреннего спроса в Украини может подорожать масло.

Вас также могут заинтересовать новости: