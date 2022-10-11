Основной причиной этого стал продолжающийся рост стоимости внешних продаж мяса птицы до 586 млн долл.

В январе-августе 2022 года украинский экспорт продукции мясной группы увеличился против соответствующего периода прошлого года на 20% - с 519 млн долл. до 624 млн долл.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики", ссылаясь на заместителя директора учреждения Николая Пугачёва.

"Основной причиной этого стал продолжающийся рост стоимости внешних продаж мяса птицы до 586 млн долл., что на 33% превысило прошлогодний показатель. При этом в натуральном выражении экспорт данного продукта сократился на 10% - до 264 тыс. тонн", - отметил он.

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По подсчетам эксперта, за восемь месяцев 2022 года больше всего продукции этой группы – на 188 млн долл. (30,2%) - приобрели Нидерланды, которые на протяжении последних лет неустанно усиливают свои позиции. На втором месте Саудовская Аравия с долей в 27% в общем объеме закупок. Значительно меньшие закупки осуществляют Словакия (5,8%), Китай (4,6%), Объединенные Арабские Эмираты (3,9%), Польша (3,3%) и Турция (3,2%).

"Исходя из существующих темпов экспорта мяса птицы, наши компании могут не достичь его рекордных прошлогодних количественных показателей, однако по результатам 2022 года их доходы в целом увеличатся из-за существенного повышения цен на международном рынке", - подчеркнул Пугачёв.

Война в Украине и экспорт:

24 мая 2022 года Совет Европейского Союза принял постановление, которое разрешило временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров.

"Это означает, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет уплачиваться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорилось в сообщении Совета ЕС.

Решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности, все те тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Также было приостановлено взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины и применение общих правил импорта в отношении импорта из Украины.

21 августа 2022 года глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС может увеличить срок отмены ввозной пошлины на весь украинский экспорт.

В сентябре объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом этого года, что стало лучшим результатом с февраля.

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