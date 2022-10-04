Больше всего Украина экспортировала зерновые, подсолнечное масло, электроэнергию и продукцию горно-металлургического комплекса.

В сентябре объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом этого года, что стало лучшим результатом с февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"В прошлом месяце украинские предприятия экспортировали за границу продукции на 4 млрд 144 млн долларов. Для сравнения в августе этот показатель был 3 млрд 363 млн долларов. Это лучший результат с февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

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Также вырос объем украинского экспорта и в количественном эквиваленте. Если в августе объем украинской продукции, вывезенный за рубеж, составил 7,29 млн тонн, то в сентябре этот показатель вырос на 32% - до 9,66 млн тонн.

Благодаря этому в сентябре улучшился показатель сальдо торгового баланса, объем импорта в прошлом месяце превышал объем экспорта всего на 354 млн долларов, тогда как в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло 1 млрд 53 млн долларов.

Что касается структуры украинского экспорта, то больше всего Украина экспортировала зерновые, подсолнечное масло, электроэнергию и продукцию горно-металлургического комплекса.

Война в Украине и экспорт:

24 мая 2022 года Совет Европейского Союза принял постановление, которое разрешило временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров.

"Это означает, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет уплачиваться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорилось в сообщении Совета ЕС.

Решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности, все те тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Также было приостановлено взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины и применение общих правил импорта в отношении импорта из Украины.

21 августа 2022 года глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС может увеличить срок отмены ввозной пошлины на весь украинский экспорт.

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