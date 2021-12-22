За январь-октябрь 2021 года экспорт отечественных товаров в Китай вырос на 20% и составил 12% от всего украинского экспорта.
Об этом сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время заседания Совета по вопросам внешнеэкономической деятельности при Торгово-промышленной палате Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
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"Наибольший рост произошел по мясу и съедобным субпродуктам – 164%, по зерну рост составил 46%, по овощам – 25%", - отметила Магалецкая.
По ее словам, сегодня Китай является лидером по количеству товарных позиций, в отношении которых ведется работа по открытию рынков для украинских производителей.
В ближайшей перспективе ожидается начало следующего этапа по открытию экспорта свежей голубики в Китай, который предусматривает проведение осмотра условий производства этой ягоды в дистанционном онлайн-формате, а также согласование документов по открытию рынков мяса птицы, гороха и голубики, сообщила глава Госпродпотребслужбы.
Экспорт агропродукции:
За 11 месяцев 2021 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму 24,4 млрд долл., что превышает рекорд 2020 года в 22,2 млрд долл. за целый год.