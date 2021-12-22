Сокращение поголовья превысило общий показатель в свинохозяйствах Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По состоянию на начало декабря 2021 гола количество свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составляло 3,61 млн гол, что на 1,1% меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году.

Об этом заявили в Ассоциации свиноводов Украины, сообщает Agroportal.ua.

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Сокращение поголовья превысило общий показатель в свинохозяйствах Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, где к началу зимы насчитывалось на 75,7 тыс. гол. (-16,5%), 39,3 тыс. гол. (-32%) и 40,9 тыс. гол. (-55,5%) меньше чем год назад.

Также наблюдается заметное сокращение промышленного поголовья в Днепропетровской области и негативная динамика в Харьковской области.

"Декабрь — первый месяц, когда численность промышленного поголовья опустилась ниже прошлогодней отметки. Отклонение пока не очень критично — 1,1% или почти 40 тыс. гол. Однако негативная динамика наблюдается в 18-ти из 24-х областей Украины. Учитывая такие тенденции, отечественный рынок свинины уже скоро почувствует уменьшение промышленного предложения", — заявили аналитики.

Цены на мясо:

Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.

В октябре 2021 года в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колебалась от 130 гривень за килограмм фарша, до почти 400 гривень за килограмм стейка.

Эксперты прогнозировали, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.

В ноябре 2021 года килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.

По состоянию на 16 ноября 2021 года на одном из рынков Киева генеральское сало стоило 350 гривень за килограмм, обычное сало – 170 грн.

По состоянию на 13 декабря 2021 года, на фоне заоблачных цен импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз.