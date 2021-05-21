Черешни сейчас мало, клубника зреет с опозданием.

В Украине сегодня продается преимущественно клубника из фермерских хозяйств Херсонской области, выращенная в теплицах. Цены на нее достаточно высокие.

Как пишет "Сегодня", цена на клубнику составляет до 200 гривень.

"Вчера была 180, сегодня 160. Через месяц 120. Не меньше. Ну пока так. Конечно, позволить себе многие не могут. Но по судочке берут", – комментируют продавцы.

Дешевле ягоды продают на рынках, дороже - в супермаркетах. Что касается черешни, то испанский импорт сегодня стоит до 1000 гривень за килограмм.

Читайте такжеЦены на овощи и фрукты: что подорожает в Украине после затяжного карантина

Эксперты поясняют: грозы и дожди побили косточковые, поэтому черешни сейчас мало, с опозданием спеет и грунтовая клубника.

"Массовое поступление клубники на рынок будет не раньше, я так думаю, начала июня, а если так, то цена на нее будет держаться в пределах 100 гривен за килограмм как минимум до конца мая – начала июня", – говорит экономический эксперт Олег Пендзин.

Ранее аналитики спрогнозировали, что урожай клубники, малины, смородины и других ягод в Украине в этом году будет более высоким, а цены на них – ниже, чем в 2020 году, что связано с более удачными погодными условиями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован