По словам экспертов, насаждения ягод в этом году не пострадали от заморозков, как в 2020 году.

Урожай клубники, малины, смородины и других ягод в Украине в этом году будет более высоким, а цены на них – ниже, чем в 2020 году, что связано с более удачными погодными условиями.

Об этом со ссылкой на эксперта плодоовощного рынка Александра Хорева сообщает аналитический портал EastFruit.

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По его словам, в прошлом году холодная весна с заморозками до конца мая привела к тому, что ранние сорта клубники, черешни и голубики были почти полностью уничтожены.

При этом в мае 2021 года в Украине не зафиксировано критически низких температур для насаждений ягодных плантаций.

«Это позволяет нам прогнозировать, что валовой сбор ранних сортов земляники садовой, малины, смородины, красной смородины и голубики увеличится по сравнению с 2020 годом», — отметил Хорев.

В то же время, эксперт напомнил, что впереди для ягодников не менее важный месяц - июнь.

«В этот период важны засухи, или, наоборот, затяжные дожди. Это, конечно, может негативно повлиять на вегетацию растений. Однако уже сегодня мы уверены, что ягод будет гораздо больше, а цены на них, без сомнения - в разы меньше, чем в прошлом году», – подчеркнул эксперт.

В частности, прогнозируется более высокий урожай клубники по сравнению с прошлым годом. Аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин отмечает, что в этом году насаждения клубники не пострадали от заморозков, поэтому при дальнейших благоприятных погодных условиях ожидается большее предложение этих ягод на рынке.

«Более того, высокая цена на клубнику в прошлом году дополнительно простимулировала производителей увеличить насаждения», – подчеркнула Литвин.

По ее словам, хотя на данный момент цена на клубнику достаточно высокая, стоит ожидать ее снижения в течение ближайших двух недель по мере увеличения ее предложения на украинском рынке.

По данным УКАБ, Украина производит около 55-60 тыс. тонн клубники в год, причем около 88% выращивается домохозяйствами для собственных потребностей и продажи на рынках.

Цены в прошлом году

Летом 2020 года цены на фрукты и ягоды в Украине поднялись до исторически высокого уровня, что было связано с повлиявшими на урожай заморозками.

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Автор: Анна Нагорная