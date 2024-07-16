Отмечается, что жара и нехватка рук вынуждают фермеров снижать стоимость.

Цены на мясо в Украине в июне снизились. Фермеры стали отпускать продукцию дешевле из-за жестких графиков отключений света и мобилизацией.

"Средняя цена закупки в июне составила 53,2 грн/кг по НДС (44,34 грн/кг без НДС) или 1,3 долл. США (1,1 долл. США/кг без НДС соответственно) в валютном эквиваленте. Это на 10,1% или на 6 грн/кг по НДС ниже, чем в мае", – говорится в сообщении ассоциации "Свиноводы Украины".

Причины снижения цен

жесткие графики отключения света;

мобилизация, которая внесла изменения в работу предприятий и уменьшила поток потребителей.

Сколько стоит 1 кг мяса свинины в Украине

В июне средняя розничная цена за килограмм охлажденной свинины составила 191,9 грн/кг, что почти на 1% (1,8 грн/кг) меньше цен в мае.

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При этом лопатка и тазобедренная часть упали в цене больше всего – на 2,3% и 2,8% соответственно, а вот цены на вырезку и корейку изменились минимально - в пределах 1 грн/кг. Что касается свиного ошейка, то это мясо подорожало на 1,6%.

Кроме того, снизились цены и на другие виды мяса. Так, цены на курятину снизились на 0,8%, а вот говядина подорожала на 5%.

Сколько стоит мясо в супермаркетах Украины

В магазинах Auchan представлены все виды мяса. Так, свиная корейка без кости обойдется в 229,90 гривень за килограмм, немного дороже телячья лопатка – 315,90 грн/кг, а вот куриная тушка – 79,20 грн/кг.

В Сильпо свиная корейка обойдется 206,80 грн/кг, теляча лопатка – 246,30 грн/кг, а целая курица – 81,80 грн/кг.

Цены в Украине - последние новости

Цены на продукты в Украине продолжают снижаться. Фермеры переписывают ценники из-за увеличения объемов урожая. Вот только после резкого снижения цен, на фоне аномальной жары дорожал огурец. Этот овощ оптом продавали по 10-15 грн/кг, а теперь по 20-25.

Что касается фруктов и ягод, то цены на арбузы обвалились с 23-27 до 15-20 гривень за килограмм. Подешевела и дыня с 40-60 грн/кг до 30-45 грн/кг. Цены на черешню снова поползли вниз, потому что на рынок поступил урожай поздних сортов. Фермеры отдают фрукт по 65-90 грн/кг, хотя неделей ранее цена была в диапазоне 100-150 грн/кг.

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