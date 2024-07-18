Цены на картофель в Украине стремительно летят вниз: сколько стоит килограмм

Отмечается, что фермеры вынуждены ускорить сбор урожая.

Цены на картофель в Украине продолжает стремительно падать. Фермеры вынуждены быстрее собирать урожай из-за погоды.

Аналитики EastFruit отметили, что поспешный сбор нового урожая привел к увеличению предложения на рынке и как результат к падению цены.

Украинские производители вынуждены отгружать картофель нового урожая по цене 8-15 грн/кг ($0,19-0,36/кг), что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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В этот же период прошлого года картофель нового урожая стоил в среднем на 20% дешевле, чем сегодня. Не исключено, что цены на картофель будет и дальше снижаться.

Сколько стоит картофель в супермаркетах Украины

В Сильпо самый дешевый картофель продают по цене 14 гривень за килограмм.

При этом в АТБ за килограмм картофеля придется отдать 15,89.

В Auchan со скидкой картофель стоит 15,80 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на продукты в Украине продолжают снижаться за редким исключением. Фермеры переписывают ценники из-за увеличения объемов урожая.

Падают цены на картофель нового урожая. Так, на прошлой неделе овощ отдавали за 11-15 гривень за килограмм, а на предыдущей его цена была на уровне 12-16 грн/кг.

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