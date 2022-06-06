Мелитополь - черешневая столица Украины - сейчас под временной оккупацией войск РФ.

С первыми днями лета традиционно вслед за клубникой стартует сезон черешни. Но в этом году оккупанты не дадут всем попробовать мелитопольскую черешню.

Поэтому из-за полномасштабной войны Украина потеряла едва ли не половину отечественного урожая, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Мелитополь – черешневая столица Украины – сейчас под временной оккупацией войск РФ. Поэтому, чтобы покрыть дефицит, плоды импортируют. Привозят их также из Буковины, Винницкой, Одесской и Закарпатской области. Их цена стартует от 35 грн. Сладкие и крупные сорта - от 130 грн/кг.

Вячеслав Забелин, заместитель директора столичного рынка, рассказал, что отсутствие черешни из Мелитополя приходится компенсировать импортом плодов из Турции, Италии и Испании. Стоимость таких черешен стартует от 200 грн/кг.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом цены на черешню выше примерно на 40%.

Более половины всей черешни, которую сегодня продают в Украине, - это импорт. По прогнозам экспертов, последствия враждебных действий в Мелитополе скажутся и на следующих сезонах. Оккупанты отбирают технику, кое-где - не дают собирать урожай.

Напомним, в Запорожской области оккупанты будто повторяют сценарий Голодомора. Рашисти заставляют фермеров продавать за бесценок зерно, а если те не соглашаются, им угрожают, что заберут все просто так.

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