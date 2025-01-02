Увеличение расходов бизнеса отобразится на ценах.

Цены в Украине могут подскочить на все, в том числе, на продукты, на фоне увеличения тарифа на транспортировку газа. В первом полугодии стоит ожидать повышения стоимости до 20%.

Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"Из-за увеличения стоимости транспортировки газа автоматически увеличится цена этого топлива для промышленности и бизнеса. И цены в Украине могут возрасти фактически на все. Возможен рост цен на все товары и услуги - от продуктов питания до аренды, потому что опосредованно стоимость газа влияет на себестоимость электроэнергии, поскольку крупнейшими потребителями услуги по транспортировке газа являются энергетические компании и облгазы", - отметил эксперт.

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По его словам, за первое полугодие 2025 года цены на продукты могут увеличиться на 10-20%.

Член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин считает, что цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от ряда факторов.

По его словам, овощи наиболее чувствительны к погоде, которая напрямую влияет на урожайность, поэтому цены могут подскочить до 30-50%. При этом яйца из-за высокой стоимости кормов продолжат дорожать.

Что касается мяса, то рост цен будет ограничен из-за снижения спроса на дорогие продукты. Таким образом, подорожание составит до 2-5%, а хлеб и молочные продукты могут прибавить 10-15% в зависимости от стоимости сырья.

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