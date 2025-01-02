Тариф на газ для населения в Украине может увеличиться, предупредил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В Украине для бизнеса и предприятий более чем в четыре раза увеличилась стоимость транспортировки газа. Пока увеличение тарифа не угрожает населению, поскольку действует мораторий на повышение коммунальных тарифов во время войны, который введен законами, принятыми Верховной Радой в августе 2022 года.

Однако "скачок" тарифа на транспортировку газа отразится на себестоимости электроэнергии, и простым украинцам придется платить больше за все товары и услуги. За первое полугодие текущего года цены на продукты в нашей стране могут возрасти от 10 до 20%, рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко корреспонденту УНИАН.

Может ли в Украине досрочно прекратиться действие моратория на повышение тарифов на газ для населения?

Если Верховная Рада примет решение об отмене моратория на повышение тарифов на газ для населения, то он может перестать действовать и до завершения войны. Это возможно, поскольку есть требование Международного валютного фонда, с которым согласилась Украина, насчет того, что коммунальные тарифы должны равняться рыночным.

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Понимание понятия "рыночный тариф" очень разное, поскольку не понятно, на рынок какой именно европейской страны ориентироваться. Например, в Польше, Норвегии или Италии совершенно разные тарифы. Поэтому и привязка к рыночным тарифам очень ненормативная, точной цифры нет.

Есть все предпосылки к тому, что, возможно, Верховная Рада все же будет принимать решение, согласно которому будет остановлено действие моратория и в соответствии с ним будет принято решение о повышении тарифов для населения и на газ, и на транспортировку газа.

В случае, если парламент отменит действие моратория, то уже на следующий день после его отмены НКРЭКУ может принять решение о повышении тарифов для населения.

На сколько и когда для населения подскочит стоимость газа после отмены моратория?

Если учесть увеличение стоимости транспортировки газа и рыночную стоимость этого топлива в Украине, то в ближайшие год-два тариф на газ для населения возрастет ориентировочно до 10-12 гривень за кубометр (сейчас стартует от 7,96 грн, - Ред.). Сегодня условная рыночная стоимость газа в Украине составляет 16-17 гривень, и именно такой его стоимость может стать в среднесрочной перспективе.

Для бизнеса и промышленности нет поблажек по коммунальным тарифам, поэтому можно предположить, что их расходы на коммуналку будут покрывать украинцы. На что и на сколько могут вырасти цены в Украине?

Из-за увеличения стоимости транспортировки газа автоматически увеличится цена этого топлива для промышленности и бизнеса. И цены в Украине могут возрасти фактически на все. Возможен рост цен на все товары и услуги - от продуктов питания до аренды, потому что опосредованно стоимость газа влияет на себестоимость электроэнергии, поскольку крупнейшими потребителями услуги по транспортировке газа являются энергетические компании и облгазы.

Стоит ожидать увеличения стоимости электроэнергии от 5% до 20%. За первое полугодие 2025 года цены на продукты могут увеличиться на 10-20%.

Тарифы на свет будут поднимать, ориентировочно это произойдет 1 июня, потому что действие постановления НКРЭКУ, которое было принято в прошлом году, заканчивается 1 апреля 2025 года. Затем, я уверен в этом, тарифы будут подняты до 6,32-6,64 грн за киловатт.

Пока рост стоимости транспортировки газа перекладывается на теплокоммунэнерго и облгазы, к чему может привести то, что на них возложили еще большее бремя?

Облгазы будут получать большую платежку за транспортировку газа, но они пока не имеют права поднимать тарифы, потому что на услугу по распределению газа действует мораторий. В связи с увеличением тарифа на транспортировку газа у теплокоммунэнерго будет больше долгов. Сейчас они должны облгазам за распределение газа и имеют задолженность перед НАК "Нафтогаз" собственно за само это топливо. И задолженность будет возрастать.

Долги за газ у теплокоммунэнерго достигают примерно 90 миллиардов гривень. Это напрямую влияет на их работу - на проведение текущих и капитальных ремонтов, на возможность увеличения заработных плат и так далее.

Кроме того, население имеет огромные долги за коммунальные услуги, в первую очередь за газ, тепло и горячую воду. Если будет отменен мораторий, есть угроза "скачка" тарифов на все коммунальные услуги.

Могут ли россияне после остановки транзита газа из РФ начать бить по украинской газотранспортной системе?

Будут однозначно, я в этом уверен. Возможны удары по компрессорным станциям, поскольку они могут напрямую повлиять на прохождение отопительного сезона во многих городах Украины.