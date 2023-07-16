Срок действия зернового соглашения истекает 17 июля, если Москва не согласится продлить его.

Последнее судно, которое следует в рамках "зерновой сделки", срок действия которой завершается, покинуло порт Одессы рано утром 16 июля.

Как пишет Reuters, Россия отказалась регистрировать нове суда с 27 июня, а срок действия зернового соглашения истекает в понедельник, если Москва не согласится продлить его.

Представитель ООН заявил в пятницу, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш ждет ответа от президента России Владимира Путина на предложение о продлении сделки.

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В телефонном разговоре в субботу Путин сказал президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства по устранению препятствий для российского экспорта продовольствия и удобрений якобы еще не выполнены.

Судно TQ Samsun под турецким флагом было последним, которое страна-агрессор Россия согласовала в рамках зерновой инициативы. Оно должно доставить в Нидерланды 15300 тонн рапса и 23500 тонн кукурузы.

Зерновая сделка - что известно

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину работа морских портов Украины оказалась заблокированной. Украина и Россия являются одними из крупнейших экспортеров зерна в мире. Год назад при посредничестве Турции и ООН было заключено "зерновое соглашение", которое позволило открыть коридор в Черном море для судов, экспортирующих продовольствие из Украины.

На протяжении всего этого года Россия неоднократно угрожала выйти из сделки. Москва для продления соглашения выдвигает ряд ультиматумов, среди которых - подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Последний раз сделка была продлен 17 мая сроком на два месяца.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости продолжить работу зернового коридора. В ООН также просят продлить "зерновое соглашение", и готовы прогнуться перед шантажем РФ и подключить дочернюю компанию российского сельскохозяйственного банка к SWIFT.

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