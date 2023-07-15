Главарь Кремля угрожает приостановить участие РФ в этой сделке.

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой возможные пути урегулирования зерновой сделки.

Как сообщает пресс-служба Кремля, по инициативе Южной Африки состоялся телефонный разговор Рамафозы и Путина.

Рамафоза и Путин обсуждали вопрос "о стамбульских пакетных договоренностях", то есть так называемой "зерновой сделки", в рамках которой украинское зерно экспортируется на мировые рынки через черноморские порты, несмотря на продолжающуюся войну.

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"Путин подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия–ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована", - заявила пресс-служба Кремля.

Зерновая сделка: последние новости

Как известно, срок действия сделки истекает 17 июля. Кремль угрожает разорвать сделку, выдвигая ряд требований, среди которых - подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на продлении зерновой сделки. Также он ожидает визита Путина в Турцию в августе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш просит Кремль продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение дочерней компании российского сельскохозяйственного банка к SWIFT.

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