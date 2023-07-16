Зеленский и Эрдоган поддержали экспорт зерна, а потому Путину придется либо согласиться, либо самому объяснять, почему африканские народы могут остаться без хлеба.

Российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский убежден, что Россия будет вынуждена продолжить участие в "зерновой сделке".

"Пленные военные украинские командиры из "Азовстали" вернулись домой из Турции. Россия зато топнула ножкой: заявила, что выходит из "зернового соглашения". Но, на мой взгляд, самое мощное заявление Эрдогана заключается в том, что на пресс-конференции с Зеленским эти два лидера сообщили, что они не могут оставить без хлеба африканские народы, страдающие от голода, и они будут продолжать", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению эксперта, решение России по "зерновому соглашению" станет еще одним публичным унижением президента РФ Владимира Путина.

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"Если Россия не хочет – это ее дело, пусть сама африканцам объясняет, а Турция и Украина будут продолжать транспортировать украинское зерно в Африку. И если надо, то для этого обеспечения будут использовать военно-морские силы Турции. Я предсказываю: Москва на коленях приползет 17 июля и сообщит, что она продолжает участие в "зерновой сделке". Это будет еще одно публичное унижение Путина", - добавил Пионтковский.

Зерновая сделка: последние новости

Как известно, срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля, но РФ пытается расторгнуть договор, выдвигая ряд требований, среди которых - подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость продолжения действия зернового коридора. В ООН же просят продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение дочерней компании российского сельскохозяйственного банка к SWIFT.

На днях Путин заявил президенту ЮАР, что условия для продления зернового соглашения не выполнены.

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