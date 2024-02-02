Пограничные переходы планируют заблокировать 9 февраля в 10.00.

Польские фермеры объявили о намерении начать новую блокаду границы с Украиной. Как говорится в заявлении Независимого фермерский союз "Солидарность", принято решение о блокировке всех пограничных переходов, а также дорог в Польше.

"Принято решение объявить всеобщую забастовку фермеров по всей стране, которая начнется с блокады всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, а также блокады дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах 9 февраля 2024 года в 10.00", - говорится в заявлении.

Пока нет информации, как долго продлится блокада пунктов пропуска. Что касается блокады дорог в некоторых воеводствах, то они продлятся месяц - с 9 февраля по 10 марта.

Видео дня

Причиной в организации называют "решение Брюсселя об импорте сельхозпродукции из Украины и пассивность польского правительства".

"Позиция Брюсселя … неприемлема для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Европейской комиссией и заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии относительно импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", - подчеркивают фермеры.

Блокада границы с Польшей

Предыдущая блокада польскими перевозчиками и фермерами украинской границы началась еще в ноябре и длилась до середины января, когда польские перевозчики достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и заявили, что приостановят свой протест.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что продолжат приостановку импортных пошлин на украинский экспорт еще на год, до июня 2025 года. Как известно, изначально они были приостановлены в 2022 году, чтобы помочь поддержать экономику Украины после вторжения России.

Вас также могут заинтересовать новости: