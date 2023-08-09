Сейчас яблоки отечественного производства в супермаркетах стоят в среднем 30 грн/кг.

За год стоимость меда выросла от 3 до 12% в зависимости от разновидности. Взамен цены на яблоки в Украине подскочили вдвое и в 2023 году являются рекордными за всю историю независимости нашего государства.

Об этом говорится в аналитике от сервиса доставки Zakaz.ua, которая есть в распоряжении УНИАН. Отмечается, что в этом году литр сезонного меда на полочках супермаркетов в среднем стоит от 190 до 280 грн.

Сейчас средние цены на сортовые виды меда следующие:

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акациевый, 250 г - 103,30 грн (+4% относительно августа 2022);

гречневый, 250 г - 82,40 грн (+3%);

липовый, 250 г - 82 грн (+12%);

подсолнечный, 250 г - 49,60 грн (+11%);

лесной - цветочный, 1 кг - 194,80 грн (+3%);

мед из разнотравья, 1кг - 199 грн (+3%).

"Что касается яблок: в супермаркетах сейчас плоды отечественного производства стоят в среднем 30 гривень за килограмм. Однако отметим, что в этом году ценники на все разновидности яблок значительно подскочили - минимум вдвое по сравнению со стоимостью в августе 2022 года", - подсчитали аналитики.

По их данным, сорт Голден сейчас стоит в среднем 35 грн/кг, тогда как в прошлом году ценник был 17,90 грн. Сорт Айдаред стоит 44,90 грн/кг (было 26 грн), Красный принц - 42,90 грн/кг, Джонапринц - 41,99 грн/кг (было 20 грн), а яблоки сорта Ред Чиф - 46 грн за кило (было 24 грн).

Стоимость яблок значительно выросла, потому что, по словам аграрных специалистов, в этом году из-за холодной и затяжной весны созревание большинства сезонных фруктов и ягод значительно замедлилось. Вместе с тем на цены повлияла временная оккупация основных поставщиков этой продукции на части Херсонской и Запорожской областей. Также яблоки было довольно сложно хранить в условиях постоянных российских атак на систему энергоснабжения страны.

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Как сообщал УНИАН, сейчас происходит снижение цен на овощи и фрукты. Такая тенденция продлится до октября, когда завершится сбор урожая основных культур, а потом предложение этих товаров будет сокращаться, что ускорит рост цен.

Справка УНИАН. 14 августа в 2023 году будут праздновать Медовый спас (другое название - Маковея), 19 числа - Яблочный спас (Преображение Господне), а 29-го - Ореховый.

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