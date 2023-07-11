Спрос на яблоки удерживается на невысоком уровне.

В Украине на этой неделе началась сборка яблок нового урожая. Сейчас их закупочные цены формируются в пределах 23-26 грн/кг, что в среднем в 2,3 раза дороже, чем в начале сезона в прошлом году.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Ключевые игроки рынка отмечают, что начало сезона поставок местного яблока сразу же негативно повлияло на продажи импортного яблока, однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на импортные фрукты. Свое решение они аргументируют тем, что основное предложение на украинском рынке яблок по-прежнему составляет импортная продукция.

При этом спрос на яблоки удерживается на невысоком уровне, поскольку покупатели чаще всего отдают предпочтение сезонным фруктам и ягодам.

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По словам садоводов, цена будет снижаться при увеличении предложения местного яблока. При этом спад стоимости будет присущ не только для местной продукции, а может коснуться и импортных яблок.

Продажа яблок в Украине

В сентябре 2022 года на украинском рынке начал расти спрос на яблоки.

По состоянию на начало декабря 2022 года начали стремительно снижаться отпускные цены на яблоки, и украинские садоводы были готовы отгружать их по 6-12 грн/кг.

В начале 2023 года в Украине начали меняться цены на яблоки. Они стоили от 9 до 15 грн/кг в зависимости от калибра и сорта.

В начале лета отпускные цены на яблоки стали рекордными за всю историю Независимости Украины. За год яблоко в Украине подорожало в среднем в 3,6 раза.

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