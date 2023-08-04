Некоторые овощи за последний месяц подешевели в два раза.

Спад цен на овощи будет прослеживаться до октября, когда завершится сбор урожая основных культур.

"Сейчас происходит снижение цен на овощи и фрукты. По мере того, как созревают те или иные овощи и фрукты и активизируется процесс уборки урожая, растет предложение этих продуктов, и цены на них снижаются. Такая тенденция продлится до октября, когда завершится сбор урожая основных культур. Тогда предложение этих товаров будет сокращаться, и мы увидим рост цен", – рассказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии УНИАН.

Но до того цены будут продолжать идти вниз, что не может не радовать украинских потребителей.

Видео дня

Как сообщают аналитики EastFruit, в Украине за последнюю неделю резко снизилась стоимость моркови. Сейчас отечественные фермеры отгружают этот овощ по цене 15-20 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле, чем 7 дней назад.

По словам фермеров, радикально снижать цены на этот овощ они вынуждены из-за весьма сдержанного спроса, тогда как уборочные работы в хозяйствах продолжаются. И предложение этого корнеплода на рынке сейчас заметно больше, чем в прошлом году, что обусловлено ростом его производства.

Также радуют цены на помидоры. Сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают томат в пределах 20-32 грн/кг, что в среднем на треть дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причина схожа: на рынок поступили большие объемы помидоров из открытого грунта, урожайность которых высокая.

Ключевые игроки рынка не исключают, что и морковь, и томаты продолжат дешеветь и в дальнейшем.

По подсчетам портала Минфин, молодая капуста в украинских супермаркетах сейчас стоит 11,17 грн/кг, что более чем в два раза дешевле, чем в середине июля (28,21 грн/кг). Также упали цены на огурцы – с 37,66 до 19,99 грн/кг. Кроме того, на почти 10 грн подешевел болгарский перец - сейчас он стоит 135,95 грн/кг.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине вследствие евроинтеграции неизбежно подорожают продукты питания.

Поскольку имплементация европейских норм займет некоторое время и потребует увеличения инвестиций - в новое оборудование и технологии. А потому предприятиям надо готовиться к тому, что себестоимость производства вырастет, а нашим потребителям – к удорожанию всех продуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: