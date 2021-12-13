На одном из рынков Киева генеральское сало продают по 350 гривень за килограмм.

За 11 месяцев 2021 года импорт свинины в Украину вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $67 млн.

Об этом говорится на сайте Государственной таможенной службы.

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В количественном выражении импорт составил 36 600 тонн, что на 36% больше января-ноября 2020 года.

Свинину в Украину завозили из Дании (на $31,8 млн), Польши ($12 млн) и Нидерландов ($9,6 млн).

Экспорт украинской свинины вырос на 19% в годовом исчислении до $6,9 млн. За 11 месяцев текущего года Украина экспортировала 3 600 тонн свинины (рост на 34%).

Основные покупатели украинской свинины в 2021 году – ОАЭ ($3,9 млн), Гонконг ($1,3 млн) и Грузия ($502 600).

Импорт сала в Украину за 11 месяцев 2021 года составил 31 429 тонн или $24,7 млн.

В январе-ноябре прошлого года в Украину завезли 32 281 тонн сала на $23,7 млн.

Цены на мясо:

Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.

В октябре 2021 года в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колебалась от 130 гривень за килограмм фарша, до почти 400 гривень за килограмм стейка.

Эксперты прогнозировали, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.

В ноябре 2021 года килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.

По состоянию на 16 ноября 2021 года на одном из рынков Киева генеральское сало стоило 350 гривень за килограмм, обычное сало – 170 грн.

Автор: Елена Коваленко