В ноябре килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.

В текущем году розничные цены на свинину в ноябре были ниже, чем в октябре.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации "Свиноводы Украины".

"В течение ноября килограмм свинины в среднем стоил 131 грн/кг. Это на 1% или 1,3 грн/кг дешевле среднего показателя в октябре", - говорится в сообщении.

Однако динамика снижения стоимости зависела от вида полуфабриката этого вида мяса. В целом уменьшение цены варьировалось от 0,7% до 2,5%.

Вместе с тем, закупочные цены на свинину живой массой по сравнению с прошлым месяцем упали на почти 7% - составили в среднем 44,4 грн/кг ж. м. с НДС.

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Эксперты спрогнозировали, что к новогодним праздникам ценовых максимумов на свинину не будет.

"Ожидать, что расходы на свинину к праздничному столу "впишутся" в прошлогодний бюджет, не стоит. Однако, вероятно, ценники на этот вид мяса в торговых сетях будут на уровне конца сентября - первой половины октября", - отметили они.

Как сообщал УНИАН, цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.

Также сообщалось, что в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колеблется от 130 гривень за килограмм фарша, до почти 400 гривень за килограмм стейка.

Эксперты прогнозируют, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.

Автор: Алёна Кириченко