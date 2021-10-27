По мнению экспертов, рост цен на говядину связан со значительным снижением поголовья крупного рогатого скота.

В Украине цены на говядину взлетели до годового максимума.

Как передает корреспондент УНИАН, в Киеве средняя цена на говядину колеблется от 130 гривень за килограмм фарша, до почти 400 гривень за килограмм стейка.

Читайте такжеЦены на мясо взлетят в два раза - прогноз

Рост цен на говядину связан со значительным снижением производства.

Аналитики из Украинского клуба аграрного бизнеса отмечают, что с начала года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6,7%. В общей сложности за последние 30 лет поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 88%.

"Численность поголовья в Украине демонстрирует сокращение на протяжении многих лет, что ставит под вопрос функционирование отрасли в будущем", – отметили в УКАБ.

Так, торговая сеть NOVUS продает говядину от 165 гривень за килограмм котлетного мяса до 379 гривень за килограмм стейка.

"Фора" продет заднюю часть без кости по 239 гривень за килограмм.

"Ашан" продает говядину от 135 гривень за килограмм ребер до 230 гривень за килограмм стейка.

"ЭКО-маркет" предлагает говяжью мякоть по 189 гривень за килограмм.

VARUS предлагает говяжий фарш по цене 149 гривень за килограмм.

Антрекот можно купить за 219 гривень.

Что происходит с ценами на мясо:

В Украине цены на продукты, в частности на куриное филе, говядину и свинину в июле 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 19,6%, 12,2% и 4,2% соответственно.

Исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко прогнозировал, что в Украине цены на мясо взлетят на 50-100%.

Автор: Елена Коваленко