Причинами роста цен стали небывалые заморозки на кофейных плантациях в Бразилии.

По состоянию на середину ноября мировые цены на кофе установили 10-летний рекорд в связи с чем розничные цены на кофе также пойдут вверх.

Причинами роста цен стали небывалые заморозки на кофейных плантациях в Бразилии, а также многократно подорожавшая логистика. Об этом говорится в материале UBR.ua.

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По словам директора компании Foundation Cofee Roasters Тимура Козонова за 2020-2021 года стоимость международной доставки подорожала в 9 раз.

В связи с чем ожидать повышения стоимости кофе стоит уже в ближайшие дни.

"Если ранее цена за контейнер составляла 2 тыс. долларов, то сейчас – 18 тысяч. Это приводит к сильному удорожанию продукта поверх взлетевшей биржевой цены", – отметил он.

Козонов прогнозирует, что кофейни начнут повышать цены уже в ноябре-январе.

"Зеленый кофе вырос в цене более чем в два раза, но в себестоимость обжаренного включены также зарплаты, налоги, амортизация, коммунальные расходы, прибыль и пр. То есть обжаренный кофе подорожает на 15-30%. Так же дела обстоят и с чашкой", – резюмировал Козонов.

Мировые цены на кофе:

В ноябре 2019 года мировые цены на кофе выросли сразу на четверть. Кофе подорожал на фоне сокращения производства в Латинской Америке.

Автор: Елена Коваленко