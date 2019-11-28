Мировые цены на кофе выросли сразу на четверть

Кофе дорожает на опасениях сокращения производства в Латинской Америке

За последние недели цены на кофе подскочили более чем на 25% из-за признаков сокращения производства в Латинской Америке.

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Об этом сообщает Liga.net.

"На Intercontinental Exchange (ICE) фьючерсы на кофе подскочили до $1,173 за фунт ($2,16 за 1 килограмм), поднявшись с октябрьского минимума в диапазоне 93 центов за фунт, когда наблюдался переизбыток предложения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже на прошлой неделе за две торговые сессии цены выросли на 12%. По данным ICE, запасы кофе на складах сократились почти на 78 000 мешков (1 мешок = 60 килограмм). По мнению трейдеров, основная причина этого - сокращение урожая кофе в Гондурасе, третьем производителе кофе в мире, из-за засушливой погоды.

"На Гондурас приходится менее 10% мирового производства этого сорта кофе. При этом страна является ключевым источником поставок, сертифицированных ICE. В результате, кофе из Гондураса оказывает непропорционально большое влияние на формирование цен, отмечает сырьевой брокер Marex Spectron", - подчеркивает издание.

В октябре Международная организация кофе (ICO) прогнозировала, что мировое производство кофе в 2019-2020 маркетинговом году, сократится на 0,9% - до 167,4 миллиона мешков, что примерно составляет 10 миллионов тонн. Связывают это с сокращением производства арабики на 2,7% - до 95,68 миллиона мешков. ПО данным ICO, это будет самый низкий уровень производства арабики с 2015-16 года.

В то же время ожидается, что спрос на кофе в мире будет расти. В частности, в следующем году прогнозируют рост потребления в странах Азиатско-Тихоокеанского региона на 3%, в Европе - 1-2%.