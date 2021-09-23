Большинство земель находится в пользовании домохозяйств и незарегистрированных ферм.

Большинство земель, пригодных к ведению сельского хозяйства, принадлежат не мелким фермерам. Экономист рассказал, что угодья Украины преимущественно находятся в пользовании домохозяйств и частных ферм, далее по объемам обрабатываемой земли – частные агрокомпании и крупные агрохолдинги.

Об этом рассказал профессор Киевской школы экономики (KSE) Олег Нивьевский на Первой международной конференции по аграрному праву, организованной Ассоциацией юристов Украины.

По данным KSE, примерно 16 млн гектаров земли находятся в собственности домохозяйств и частных ферм, которые официально не зарегистрированы. Каждое из таких хозяйств в среднем имеет 2-3 гектара пашни. В целом они производят 44% всей аграрной продукции.

На втором месте по объему земли - независимые частные агрокомпании, которые обрабатывают 9,5 млн га пашни. Средний размер участка, который обрабатывает одна такая компания - 1500 га. При этом эти участники рынка производят около четверти всей агропродукции.

Читайте такжеProzorro будет проводит электронные аукционы по продаже землиДалее идут крупные агрохолдинги, которые совокупно обрабатывают в Украине 6 млн га с/х земель. Размер их угодий составляет от 30 до 700 тысяч гектаров. Отечественные агрохолдинги производят около четверти продовольствия в Украине.

На последнем месте по количеству земли в собственности – мелкие фермеры, которые совокупно владеют 4,4 млн га земель. Средний размер угодий в пользовании одного фермера - около 105 гектаров. В целом мелкие фермерские хозяйства производят около 7% агропродукции.

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Автор: Анна Нагорная