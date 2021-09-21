Беларусь впервые импортирует картофель из других стран на фоне неутешительных прогнозов урожая.

В этом году Беларусь впервые импортирует картофель из других стран еще во время уборки собственного урожая, а крупнейшим поставщиком стала Украина.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Беларусь известна как крупный экспортёр, а не импортёр картофеля. Тем не менее, импорт клубнеплодов в 2021 году связан с высоким ценам на него: картофель в Беларуси сейчас продаётся в среднем на 70% дороже, чем обычно в период сбора урожая.

"Главной причиной высоких цен на картофель являются опасения относительно объёмов его производства в 2021 году. Погодные условия не были благоприятными, и картофельные поля в Беларуси ощутили негативные последствия засухи, которая привела к снижению урожайности картофеля и его качества", – отмечают аналитики.

В то же время, картофель в Молдове, Польше и Украине продается значительно дешевле.

Наибольшим поставщиком картофеля в Беларусь в первые 7 месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс. тонн клубнеплодов. Также Беларусь закупала картофель в РФ, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.

Западные и северные регионы Украины сейчас активно экспортируют картофель не только в Беларусь, но и в Балканские страны, прежде всего в Сербию, где цены на картофель существенно выше.

При этом сами фермеры сообщают о далеко не лучшем урожае картофеля и о смещении сроков его уборки.

Картофель в Украине: что необходимо знать

В конце 2020 года Украина начала импортировать картофель из Польши из-за более низких цен, при том, что украинские картофелехранилища были заполнены отечественной продукцией.

Ранее эксперты EastFruit подчеркивали, что урожая картофеля в 2020 году будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

По состоянию на 1 апреля 2021 года картофель в Украине стоил в среднем на 25% дешевле, чем в начале апреля 2020 года.

В середине июля 2021 года из-за проливных дождей, которые прошли на большей части территории Украины, урожай картофеля испортился, а местами начал гнить прямо на полях.

2 сентября 2021 года эксперты прогнозировали, что в Украине будут продавать будут даже кормовые сорта и неликвид так как будут серьезные проблемы с урожаем картофеля.

Автор: Анна Нагорная