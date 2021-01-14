Всех украинцев призвали проверять, откуда продукт попал на прилавок, а на тех, кто продает опасное мясо, жаловаться на горячую линию.

Держспоживслужба обнаружила сальмонеллу в куриных крылышках, которые завезли в Украину из Польши.

Читайте такжеВ Украину не пустили партию зараженных турецких томатовОб этом говорится в сообщении Главного управления Госпотребслужбы в Киеве на официальной странице Facebook.

Всех украинцев призвали проверять, откуда продукт попал на прилавок, а на тех, кто продает опасное мясо, жаловаться на горячую линию.

"Информируем о выявления Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, что экспортировались ѕз Республики Польша (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Ольборг) и Украины (получатель: ООО "Агропобутсервіс", вул. Михаила Грушевского, 77, стр. Надичи, Жовковский р-н., Львовская обл., 80371)", – говорится в сообщении.

Производитель, у которого нашли нарушения, отправлял замороженную куриную печень на предприятие ООО "Агропобутсервіс". Эти пищевые продукты должны изъять из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах.

Справка:

Сальмонелла - это бактерия, которая часто вызывает болезни пищевого происхождения.

Сальмонеллез – заболевание, вызванное этой бактерией, может быть крайне опасным для определенных групп людей.

Симптомы появляются обычно через 6-48 часов после употребления зараженных продуктов, но иногда скрытый период занимает более длительное время.

Симптомы предусматривают диарею, повышение температуры, болезненные спазмы в животе.

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Автор: УНИАН