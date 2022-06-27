GPS-трекеры на украинских грузовиках с зерном помогли отследить их путь в Крым и Россию.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину появляется все больше доказательств и фактов вывоза зерна с оккупированных территорий. Его либо воруют, либо заставляют аграриев продавать за бесценок, а затем отправляют в Крым и РФ.

Об этом сообщается в расследовании BBC.

Журналисты смогли установить маршрут двух фермерских грузовиков с зерном, которые были оборудованы GPS-трекерами. Заполнить недостающие пробелы удалось благодаря спутниковым снимкам.

Один из фермеров рассказал, что россияне оккупировали около 80% его угодий, которые занимают десятки тысяч гектаров. Два его зерновоза россияне отправили к элеватору в крымском поселке Октябрьское. На свежих спутниковых снимках за июль возле зернохранилища можно увидеть эти грузовики. Далее их отправили через Керченский мост в Ростов-на-Дону.

Еще одним возможным доказательством массового хищения украинского зерна издание считает зафиксированные спутниками многокилометровые очереди из грузовиков на въезде в Крым из Херсонской области. В то же время это могут быть автомобили, которые занимаются снабжением оккупационной армии. Кроме этого, в Севастополе заметили погрузку на суда вещества желтого цвета - предположительно, зерна.

Отмечается, что для сокрытия воровства некоторые сухогрузы, которые перевозят зерно, отключают трекера при движении в Черном море. Среди них - "Матрос Позынич", курсирующий в Сирию и обратно.

В некоторых случаях украинское зерно смешивают с российским и затем все вместе продают по сертификатам РФ.

Напомним, что по последним данным, Россия вывезла не менее 400 тысяч тонн украинского зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: