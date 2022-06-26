Убытки сельского хозяйства от полномасштабного вторжения уже составляют 4 миллиарда 300 миллионов долларов.

С начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия вывезла с оккупированных украинских территорий минимум 400 тысяч тонн зерна.

Об этом проекте Радио Свобода Крым.Реалии заявил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

"На момент фактической оккупации на этих территориях было около полутора миллиона тонн зерна, в связи с элеваторными реестрами. И мы получили информацию с тех территорий от украинцев о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн мы сможем только после деоккупации", – отметил он.

По данным Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Institute), добавил представитель Минагрополитики, убытки сельского хозяйства от полномасштабного вторжения уже составляют 4 миллиарда 300 миллионов долларов.

"Россия целенаправленно уничтожает аграрную инфраструктуру", – отметил Тарас Высоцкий.

В июне в Николаеве российские войска уничтожили второй по величине в Украине зерновой терминал.

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