Всего с начала года было экспортировано более 15 тыс. тонн молочных продуктов.

В феврале 2024 года Украина экспортировала 8,5 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 16,6 млн долл. По сравнению с январем 2024 года натуральные объемы экспорта выросли на 22%, а денежная выручка увеличилась на 26%, сообщает Ассоциация производителей молока.

Всего с начала года было экспортировано 15,13 тыс. тонн молочных продуктов, что на 3% больше по сравнению с прошлогодним периодом. Экспортная выручка за первые два месяца 2024 года составила почти 29 млн грн., что на 14% меньше чем в прошлом году.

Отмечается, что главными экспортными категориями в денежном эквиваленте были следующие товары: молоко и сливки, сгущенные – 33%; сыры – 23%; мороженое – 13%; масло сливочное – 12%.

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По словам аналитика Георгия Кухалейшвили, в феврале украинские компании увеличили экспорт молочных продуктов, в частности сыров и сливочного масла, поскольку цены на ключевые биржевые товары на глобальной торговле молочными продуктами (Global Dairy Trade) росли в течение четырех сессий подряд.

Кроме того, в феврале Украина импортировала 3,94 тыс. тонн молочных продуктов, что на 28% меньше по сравнению с январем. В прошлом месяце в Украину сократились поставки кисломолочных продуктов (-9%), молочной сыворотки (-66%), сливочного масла (-24%), сыров (-34%) и мороженого (-184%). Украина импортировала молочные продукты из Великобритании, стран-членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Новой Зеландии.

Однако, с начала 2024 года Украина импортировала 8,97 тыс. тонн молочных продуктов, что на 9% больше по сравнению с прошлогодним периодом.

Цены на молочку в Украине: что известно

В Украине существенно выросли цены на стоимость молока. В Союзе молочных предприятий Украины сообщали, что во втором полугодии 2023 года цены на молоко выросли – как в гривне, так и в пересчете на евро.

Эксперты отмечали, что молочка в Украине может еще больше подорожать. Тогда сообщалось, что цены на свежие молочные продукты продолжат расти и к весне некоторые из них должны были подорожать еще на 5-7%.

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