Общий экспорт свежей голубики из Украины в 2022 году превысил 2,5 тыс. тонн.

Несмотря на вторжение российских оккупационных войск, повреждения ими части плантаций в центральных и северных регионах страны, и в целом невероятно сложные условия украинские садоводы в 2022 году смогли увеличить объемы экспорта голубики к рекордным за всю историю.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

"Общий экспорт свежей голубики из Украины в 2022 году превысил 2,5 тыс. тонн, увеличившись в полтора раза относительно 2021 года. Предыдущий рекорд экспорта голубики из Украины, достигнутый в 2019 году, был превышен на 11%. И это, несмотря на то, что в 2022 году не было поставок голубики в Беларусь, которая до этого года была одним из основных рынков сбыта", - отметили эксперты.

Видео дня

По их словам, традиционно большим рынком для голубики из Украины была Польша. В 2022 году эта страна импортировала из Украины в 2,2 раза больше ягоды, чем годом ранее, а объем поставок достиг 1,35 тыс. тонн за сезон: более 50% всей украинской голубики было отправлено в Польшу.

"Другие крупные импортеры голубики из Украины - Нидерланды, Великобритания и Молдова — тоже резко увеличили объемы импорта: на 80%, 68% и в 2,4 раза соответственно. Впервые оптовые партии голубики из Украины отправились также в Испанию, Германию, Грузию и Финляндию. А вот поставки голубики в страны, куда ее доставляли ранее самолетами - ОАЭ, Малайзия и Сингапур, не осуществлялись в связи с военной агрессией России против Украины", - сообщили аналитики.

По подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", за 8 месяцев 2022 года доля агропродовольственной продукции в общем экспорте составила около 47%.

Вас также могут заинтересовать новости: