Эпидемия коронавируса: Украина продолжает наращивать импорт фруктов

За первое полугодие 2020 года Украина закупила на 23% больше фруктов, чем за такой же период 2019 года.

Украина продолжила наращивать импорт фруктов в 2020 году, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"В первом полугодии 2020 года Украина закупила на внешних рынках различных плодов и ягод на сумму 341 миллион долларов, что на 23% превысило показатель за соответствующий период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейшими поставками из-за рубежа были цитрусовые, бананы, другие экзотические фрукты. В частности, за полгода украинские компании импортировали 182 тысячи тонн цитрусовых на 129 миллионов долларов, а также 174 тысячи тонн бананов на 96 миллионов долларов.

Среди стран-лидеров по поставкам фруктов в Украину оказались Турция (19,9%), Эквадор (17,1%), Египет (10,0%), Коста-Рика (6,9%), Испания (5,3%), Греция (4,0%) и Колумбия (3,3%).

Эксперты "Института аграрной экономики" подчеркивают, что пандемия коронавируса способствовала увеличению спроса и, соответственно, росту импортных закупок фруктов.

Кроме того, торговые ограничения, введенные наряду с карантином, в большинстве случаев касаются экспорта из Украины, тогда как импорт продовольствия при таких обстоятельствах имеет гораздо меньше искусственных преград.

Как сообщал УНИАН, Украина за первое полугодие 2020 года экспортировала плодов и ягод на сумму 95 миллионов долларов, что на 18% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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