Общая сумма штрафов составила 30 миллиона гривень.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в рамках проекта по исследованию рынка масла "СТОП Фальсификат" оштрафовал пять компаний за производство поддельного сливочного масла и введение потребителей в заблуждение.

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Об этом говорится в сообщении АМКУ.

В частности, 10 ноября комитет оштрафовал ООО "Богодуховский молокозавод" на 20,6 миллиона гривень, ООО "Малороганский молочный завод" (Харьковская область) на 4,4 миллиона гривень, ООО "Гайсинский молокозавод" (Винницкая область) на 3,6 миллиона гривень и ООО "Симол" (Киевская область) на 1 миллион гривень. Также ранее, 4 ноября, АМКУ наложил штраф на ООО "Интер-Мол" (Днепр) в размере 968 тысяч гривень за недобросовестную конкуренцию.

Таким образом, общая сумма штрафов составила 30 миллионов гривень.

"Комитет выявил ряд недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт "маслом". В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. Подобное "немасло", помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялось через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы", - отмечается в сообщении.

В АМКУ подчеркивают, что не только вышеупомянутые субъекты хозяйствования фальсифицировали молочную продукцию.

"Комитет завершает рассмотрение дел по другим производителям, нарушители будут привлечены к ответственности за нарушение конкурентного законодательства", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

По итогам медиапроекта по мониторингу сливочного масла "СТОП Фальсификат", около 20% образцов сливочного масла в украинских магазинах оказались фальсификатом, содержащим жиры неживотного происхождения.

Справка УНИАН

Проект "СТОП Фальсификат" реализуется с участием журналистской команды телеканала "1+1" "ТСН Тиждень" при поддержке Госпродпотребслужбы, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей".

Проект стартовал 16 декабря 2019 года и направлен на усиление защиты потребителей и очищение рынка от фальсифицированной продукции.

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Автор: Анна Нагорная