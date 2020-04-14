Украина увеличила импорт сливочного масла в 30 раз: основные продавцы - Польша и Нидерланды

Также Украина в январе-марте увеличила импорт сыров в 2,4 раза, молока - в 6 раз.

Украина в январе-марте текущего года увеличила импорт сыров до 45,2 млн долл., что почти в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (18,9 млн долл.).

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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Крупнейшим поставщиком сыров в Украину стала Польша (40% всего импорта) и Германия (18%).

При этом экспорт сыров из страны сократился на 20% - до 4,6 млн долл. В основном Украина экспортировала твердые и кисломолочные сыры в Казахстан и Молдову (суммарно более 80% всех поставок).

Импорт сливочного масла в Украину за три месяца подскочил до 12,02 млн долл., что превышает прошлогодние показатели более чем в 30 раз (383 тыс. долл.). Основными поставщиками этого продукта в Украину были Польша (68%) и Нидерланды (15%).

В то же время экспорт сливочного масла из Украины сократился на треть - до 14,5 млн долл. (с 22,2 млн долл. в январе-марте 2019 года).

Также за три месяца текущего года Украина закупила за рубежом молока и сливок (не сгущенных) на 2,8 млн долл., что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (456 млн долл.). Крупнейшими поставщиками были Польша (50% всего импорта) и Литва (34%).

При этом в январе-марте Украина поставила на внешние рынки молока и сливок на 3,7 млн долл., что на 23% меньше, чем за три месяца прошлого года. Основными покупателями украинского молока были Молдова (37%) и Филиппины (30%).

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукцию сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 млрд долл.