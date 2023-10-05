Со странами согласованы соответствующие формы сертификата.

В октябре достигнута договоренность по экспорту новых видов продукции украинского производства в Азербайджанскую Республику и в Республику Северная Македония.

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, украинские производители смогут поставлять в Азербайджан композитные продукты с содержанием мяса птицы и молочных продуктов, доведенные до кулинарной готовности, предназначенные для потребления человеком, в Северную Македонию – переработанные корма для домашних животных, кроме консервированных кормов для домашних животных.

Отмечается, что со странами согласованы соответствующие формы сертификата, они опубликованы на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество" ‒ "Ветеринария и безопасность" ‒ "сертификаты на экспорт из Украины".

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В ведомстве подчеркнули, что выдача сертификата здоровья для переработанных кормов для домашних животных, кроме консервированных кормов, предназначенных для отправки в или для транзита через Республику Северная Македония может осуществляться только при условии наличия производителя в перечне мощностей, аккредитованных для экспорта мясных полуфабрикатов в ЕС.

Экспорт украинской продукции

В 2022 году Украина расширила международные рынки сбыта, согласовав с иностранными партнерами 22 формы международных ветеринарных сертификатов на экспорт продукции животного происхождения в 12 стран мира.

В июне этого года Украина открыла рынок Канады для сбыта молока и молочных продуктов отечественного производства.

По состоянию на начало лета для украинских производителей молока и молокопродуктов были открыты рынки 31 страны.

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