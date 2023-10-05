Прогнозируется, что в октябре молокопродукты и в дальнейшем будут дорожать из-за недостатка молока-сырья на внутреннем рынке и повышения закупочных цен.

В Украине подорожали почти все молочные продукты, за исключением йогурта питьевого, по сравнению с прошлогодним периодом.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Ассоциации производителей молока (АПМ), который был проведен в последней декаде сентября.

"Ожидается дальнейший рост цен на молочные продукты в октябре из-за недостатка молока-сырья на внутреннем рынке и повышения закупочных цен", - сообщает аналитик АПМ Георгий Кухалейшвили.

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Согласно исследованию, молоко пастеризованное жирностью 2,5% по состоянию на конец сентября в среднем стоит 40,45 грн за кг, что на 29 коп. (+0,72%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,82 грн (+7%) больше, чем год назад.

Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 50,91 грн за кг, что на 15 коп. (+0,30%) дороже, чем в сентябре текущего года и на 1,61 грн (+3,16%) дороже, чем в прошлом году.

В то же время сметана жирностью 15% в разной таре в конце сентября в среднем стоила 110,73 грн за кг, что на 7 коп. (0,06%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом сметана подорожала на 17,67 грн (+16%).

Вместе с тем цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках в среднем составила 69,50 грн за кг, что на 80 коп. (+1,15%) больше, чем месяц назад, но на 37 коп. (-0,53%) меньше, чем в прошлом году.

По подсчетам АПМ, цена на творог кисломолочным жирностью 9% в последней декаде сентября составила 187,70 грн за кг. Продукт подешевел на 1,03 грн (-0,55%) по сравнению с предыдущим месяцем, но подорожал на 16,75 грн (+8,93%) по сравнению с прошлогодним периодом.

Отмечается, что сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 350,09 грн за кг, что на 64 коп. (+0,18%) дороже, чем в конце августа и на 52,05 грн (+14,87%) дороже, чем в прошлом году.

В ассоциации предполагают, что вероятными причинами удорожания почти всех молочных продуктов, которые входят в потребительскую корзину украинцев, по сравнению с прошлым годом, является рост расходов перерабатывающих предприятий на электроэнергию, топливо и логистику, рост закупочных цен на сырье вследствие сокращения его производства из-за сильной жары в июле-августе и сокращение поголовья коров после полномасштабного вторжения России.

Цены на продукты в Украине

В украинских супермаркетах почти все ингредиенты борща, кроме томатной пасты (+5%), мяса (+19%) и сметаны (+12%), в сентябре по сравнению с июлем подешевели.

Больше всего упали цены на капусту (- 548%), лук (- 385%) и морковь (- 285%). Также существенно подешевели следующие составляющие борщевого набора: картофель (на 93%), свекла (на 59%) и подсолнечное масло (на 5%).

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