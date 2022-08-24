Президент отметил, что уже в ближайшие недели необходимо сделать все, чтобы расширить зерновую экспортную инициативу.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия поставила мир на грань невиданного голода.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале главы государства.

​"Россия поставила мир на грань невиданного голода. Это факт, что российская блокада украинских портов на Черном и Азовском морях усилила дефицит на продовольственном рынке, который был и без того дестабилизирован. И это на фоне ужасной климатической ситуации в разных частях планеты. Чего стоит одна лишь засуха в Европе, самая большая за 500 лет", - сказал президент.

Он добавил, что удалось достичь таких условий, при которых Россия вынуждена была принять условия международного сообщества, и благодаря этому зерновой экспорт из трех украинских портов был восстановлен. Это снимает часть напряжения на продовольственном рынке, но не снимает угрозу полностью, отметил Зеленский.

​"Только полноценное восстановление украинского аграрного экспорта без каких-либо препятствий может быть гарантией того, что десятки миллионов людей по всему миру будут иметь, что есть", - подчеркнул глава государства.

Зеленский обратился к участникам заседания с вопросом, не возмущает ли их то, что в 21-м веке еще приходится бороться, чтобы "спасти десятки миллионов людей в разных странах от искусственного голода, который спровоцировало одно государство своей сумасшедшей агрессией".

"Не для того создали ООН, чтобы и в 21-м веке обсуждать то, что должно было давно остаться в прошлом", - сказал он.

Президент также отметил, что уже в ближайшие недели необходимо сделать все, чтобы расширить существующую зерновую экспортную инициативу.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 августа 10 кораблей с украинской агропромышленной продукцией прибыли в места назначения.