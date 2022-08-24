Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия поставила мир на грань невиданного голода.
Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале главы государства.
"Россия поставила мир на грань невиданного голода. Это факт, что российская блокада украинских портов на Черном и Азовском морях усилила дефицит на продовольственном рынке, который был и без того дестабилизирован. И это на фоне ужасной климатической ситуации в разных частях планеты. Чего стоит одна лишь засуха в Европе, самая большая за 500 лет", - сказал президент.
Он добавил, что удалось достичь таких условий, при которых Россия вынуждена была принять условия международного сообщества, и благодаря этому зерновой экспорт из трех украинских портов был восстановлен. Это снимает часть напряжения на продовольственном рынке, но не снимает угрозу полностью, отметил Зеленский.
"Только полноценное восстановление украинского аграрного экспорта без каких-либо препятствий может быть гарантией того, что десятки миллионов людей по всему миру будут иметь, что есть", - подчеркнул глава государства.
Зеленский обратился к участникам заседания с вопросом, не возмущает ли их то, что в 21-м веке еще приходится бороться, чтобы "спасти десятки миллионов людей в разных странах от искусственного голода, который спровоцировало одно государство своей сумасшедшей агрессией".
"Не для того создали ООН, чтобы и в 21-м веке обсуждать то, что должно было давно остаться в прошлом", - сказал он.
Президент также отметил, что уже в ближайшие недели необходимо сделать все, чтобы расширить существующую зерновую экспортную инициативу.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 августа 10 кораблей с украинской агропромышленной продукцией прибыли в места назначения.