Корабли благополучно прибыли в их конечные пункты назначения.

Уже 10 кораблей с украинской агропромышленной продукцией прибыли в места назначения.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter.

"Первые 10 кораблей из Украины, которые перевозят агропромышленную продукцию, теперь безопасно прибыли в их конечные пункты назначения. Это хорошее начало. Многие другие должны проследовать", - заявила президент ЕК.

По ее словам, морские пути должны оставаться открытыми для того, чтобы экспортируемое украинское продовольствие было доставлено туда, где в нем нуждаются.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием.

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