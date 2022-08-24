Президент подчеркнул, что Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что миссия Международного агентства по атомной энергии должна как можно быстрее взять под постоянный контроль ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале главы государства.

"Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы. Это факт, что российские военные сделали территорию крупнейшей атомной станции в Европе, Запорожской атомной станции, зоной боевых действий... Из-за вооруженных провокаций России, из-за обстрелов, из-за размещения на территории станции террористов под российским флагом сейчас вся Европа и все соседние регионы находятся под угрозой радиационного загрязнения", - подчеркнул Зеленский.

​Он напомнил, что Запорожская атомная станция - это шесть реакторов, а в Чернобыле взорвался один.

​"Миссия МАГАТЭ как можно быстрее должна взять под постоянный контроль ситуацию на Запорожской атомной станции, а Россия должна без каких-либо условий прекратить ядерный шантаж и полностью освободить станцию", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими же Запорожскую АЭС. Также они сделали на АЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Киев предлагал, чтобы специалисты МАГАТЭ и представители ООН через территорию Украины приехали на АЭС.

23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что опасных выбросов на ЗАЭС не было, но сохраняется 100-процентная опасность.