Президент Владимир Зеленский отмечает, что миссия Международного агентства по атомной энергии должна как можно быстрее взять под постоянный контроль ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале главы государства.
"Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы. Это факт, что российские военные сделали территорию крупнейшей атомной станции в Европе, Запорожской атомной станции, зоной боевых действий... Из-за вооруженных провокаций России, из-за обстрелов, из-за размещения на территории станции террористов под российским флагом сейчас вся Европа и все соседние регионы находятся под угрозой радиационного загрязнения", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что Запорожская атомная станция - это шесть реакторов, а в Чернобыле взорвался один.
"Миссия МАГАТЭ как можно быстрее должна взять под постоянный контроль ситуацию на Запорожской атомной станции, а Россия должна без каких-либо условий прекратить ядерный шантаж и полностью освободить станцию", - подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, в августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими же Запорожскую АЭС. Также они сделали на АЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.
Киев предлагал, чтобы специалисты МАГАТЭ и представители ООН через территорию Украины приехали на АЭС.
23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что опасных выбросов на ЗАЭС не было, но сохраняется 100-процентная опасность.