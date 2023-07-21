Украина должна пойти другим путём для разблокировки одесских и николаевских портов.

Турция в условиях неработающей "зерновой сделки" не станет конвоировать грузовые судна, даже если Украина сможет "закрыть" небо над портами Одессы и Николаева. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Эрдогану выгодно торговать российским зерном. У России 20% траффика, а у нас - всего лишь 5%. Россияне больше зерном торгуют, Эрдогану лучше их зерном торговать. Но для этого ему как раз нужно, чтобы подключили к SWIFT российские банки, чтобы самому Эрдогану не попасть под вторичные санкции. Потому Эрдоган не принимает участия, он отошёл в сторону и ждёт, пока Путин нас додавит", - сказал он.

Учитывая, что таких действий от президента Турции ожидать не стоит, эксперт считает, что Украина должна пойти другим путём для разблокировки одесских и николаевских портов.

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"Надо подключать право и вешать на россиян табличку "морской пират", усиливая военную составляющую, которая прикрывает порты, не зерновую сделку, а порты, нам надо расковать порты Юга, прикрывать именно инфраструктуру", - сказал он.

Приостановка действия "зерновой сделки"

В конце июля прошлого года Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна, которое впоследствии несколько раз продлевали. Однако 17 июля 2023 года Москва заявила, что выходит из соглашения.

Для возобновления её работы Россия потребовала подключить "Россельхозбанк" к межбанковской системе SWIFT, а также возобновить импорт сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживани.

Кроме того, РФ требует отменить ограничения на страхование и перестрахование судов с российским зерном, снять запрет на доступ таким судам в порты, восстановить работу аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

После выхода из сделки Россия каждый день обстреливает портовую инфраструктуру Юга Украины. Кроме того, 20 июля Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

В свою очередь, в украинском Минобороны также отметили, которые будут рассматривать суда, следующие Черным морем в российские порты и порты на оккупированных территориях, как перевозчиков вооружения. И намекнули, что имеют возможности топить корабли.

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